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Шхуна стояла под землей почти целиком: находка при стройке дороги

Шхуна стояла под землей почти целиком: находка при стройке дороги

Во время прокладки дороги рабочие случайным образом разрушили старинный, засыпанный тоннель. Под обрушившейся землей они обнаружили удивительную находку — одномачтовый парусник с мелким осадком, который, по всей видимости, затонул в этом месте много лет назад.

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Владимир Алтайцев
Какая  наххх шхуна?  Обычная  лодка.
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