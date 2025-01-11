Шхуна стояла под землей почти целиком: находка при стройке дороги

Во время прокладки дороги рабочие случайным образом разрушили старинный, засыпанный тоннель. Под обрушившейся землей они обнаружили удивительную находку — одномачтовый парусник с мелким осадком, который, по всей видимости, затонул в этом месте много лет назад.
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