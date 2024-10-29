Владимир Путин заявил о быстром росте зарплат в России

МОСКВА, 29 октября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин заявил, что темпы роста зарплат в стране значительно превышают инфляцию, а экономика продолжает меняться в сторону создания квалифицированных рабочих мест.
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