Steak Lovers
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Steak Lovers

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5 самых частых ошибок при жарке шашлыка: как приготовить сочное мясо на углях

5 самых частых ошибок при жарке шашлыка: как приготовить сочное мясо на углях

Правильная жарка шашлыка на углях полностью определяет вкус, мягкость и сочность готового блюда. Даже идеально замаринованное мясо легко испортить неверной нарезкой, открытым пламенем или неправильным температурным режимом, поэтому строгое соблюдение пяти технологий жарки гарантирует безупречную хрустящую корочку снаружи и сохранение всех соков внутри каждого кусочка.

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