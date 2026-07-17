5 самых частых ошибок при жарке шашлыка: как приготовить сочное мясо на углях

Правильная жарка шашлыка на углях полностью определяет вкус, мягкость и сочность готового блюда. Даже идеально замаринованное мясо легко испортить неверной нарезкой, открытым пламенем или неправильным температурным режимом, поэтому строгое соблюдение пяти технологий жарки гарантирует безупречную хрустящую корочку снаружи и сохранение всех соков внутри каждого кусочка.