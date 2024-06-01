Японский миллиардер Маэдзава закрыл свой проект полета к Луне

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который собирался в 2023 году полететь к Луне в качестве космического туриста американской компании SpaceX, а затем отложил проект на неопределенный срок, принял решение о его…Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который собирался в 2023 году полететь к Луне в качестве космического туриста американской компании SpaceX, а затем отложил проект на неопределенный срок, принял решение о его… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который собирался в 2023 году полететь к Луне в качестве космического туриста американской компании SpaceX, а затем отложил проект на неопределенный срок, принял решение о его…Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который собирался в 2023 году полететь к Луне в качестве космического туриста американской компании SpaceX, а затем отложил проект на неопределенный срок, принял решение о его… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .