Японский миллиардер Маэдзава закрыл свой проект полета к Луне

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который собирался в 2023 году полететь к Луне в качестве космического туриста американской компании SpaceX, а затем отложил проект на неопределенный срок, принял решение о его…Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который собирался в 2023 году полететь к Луне в качестве космического туриста американской компании SpaceX, а затем отложил проект на неопределенный срок, принял решение о его… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который собирался в 2023 году полететь к Луне в качестве космического туриста американской компании SpaceX, а затем отложил проект на неопределенный срок, принял решение о его…Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который собирался в 2023 году полететь к Луне в качестве космического туриста американской компании SpaceX, а затем отложил проект на неопределенный срок, принял решение о его… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)