Вице-премьер РФ: Россия выплатит взнос во Всемирное антидопинговое агентство WADA Вице-премьер РФ: Россия выплатит взнос во Всемирное антидопинговое агентство WADAРоссийская Федерация намеревается продолжать сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и готовится выплатить полагающиеся членские взносы.
Комментарии
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В
Владимир
Странно, что он ещё при должности. Может этому вада ещё и яйца подлизать,???
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18 час.
МБ
Михаил Беленков
Почему этот человек до сих пор на своей должности?
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18 час.
саша пупкин
Блядь ЗАЧЕМ????!!!!
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16 час.
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