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Мы соседи по планете

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12 мировых звезд, которые оказались ниже ростом, чем вы думали

12 мировых звезд, которые оказались ниже ростом, чем вы думали

Так повелось, что знаменитости в нашем представлении — высокие, спортивные и красивые. Но это не всегда соответствует действительности и в реальной жизни голливудские красавицы и мачо выглядят гораздо прозаичнее.

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