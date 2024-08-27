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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Concord уже потерял почти всех своих игроков в Steam На прошлой неделе (в пятницу) с...

Concord уже потерял почти всех своих игроков в Steam На прошлой неделе (в пятницу) с...

Concord уже потерял почти всех своих игроков в SteamНа прошлой неделе (в пятницу) состоялся официальный релиз Concord, и за то короткое время, что он был доступен на рынке, шутер от первого лица уже потерял значительное количество своих игроков в Steam.

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