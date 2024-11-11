Освобождавшие Селидово штурмовики тренируются в условиях, приближенных к боевым

Штурмовики группировки войск "Центр", военные которой освобождали от военнослужащих ВСУ и украинских националистов населенный пункт Селидово в ДНР, проводят занятия на полигоне в условиях, которые приближены к реальным боям.
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