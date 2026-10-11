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Царьград

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Как не переплатить за ЖКУ: Перерасчёт, субсидии и пени – что важно знать

Как не переплатить за ЖКУ: Перерасчёт, субсидии и пени – что важно знать

Вы задержали оплату за коммуналку? Или уезжаете надолго и не знаете, за что платить, а за что нет. Или хотите растянуть платежи за отопление, чтобы не было больших сумм зимой.

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