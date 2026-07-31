Путин поручил РЖД не забывать горняков и вывозить уголь из Кемерово

Президент Путин поручил руководителю РЖД Олегу Белозерову обеспечить неукоснительное выполнение задачи по транспортировке угля из Кемеровской области, акцентировав внимание на важности поддержки горняков и прибыльных перевозок.
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