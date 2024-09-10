Три жителя Херсонской области ранены при обстреле ВСУ

Три мирных жителя Голой Пристани ранены в результате воздушных атак с украинской стороны. Украинские боевики выпустили по Херсонской области более 30 снарядов, не считая взрывных устройств, доставленных беспилотниками, рассказал глава региона Владимир Сальдо.