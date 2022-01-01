Происшествия

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В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области полицейские поздравили воспитанников социально-реабилитационного центра с Новым годом и Рождеством

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» посетили городской социально-реабилитационный центр «Радуга».

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