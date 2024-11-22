Смоленская лицеистка передала на нужды СВО выигранные в федеральном конкурсе 100 000 рублей

Анна Буинская: «Помощь участникам СВО сейчас для меня на первом месте, ведь там решается наше будущее» Ученица лицея имени Кирилла и Мефодия в Смоленске Анна Буинская передала выигранную в конкурсе денежную премию на нужды участников СВО.