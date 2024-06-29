Холодный атмосферный фронт собьет жару в Петербурге

Во второй половине дня в городе ожидаются ливни и грозы Как рассказал синоптик Михаил Леус, изнуряющую жару в Петербурге попытается сбить холодный фронт, который около полудня принесет в регион мощные облака и первые очаги грозовых ливней.
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