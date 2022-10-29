Путин начинает решать вопрос главного противоречия эпохи

Во вчерашнем выступлении Владимира Путина на форуме «Валдай» многие посчитали главным его предупреждение о том, что «мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны» Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев Но предсказание предстоящих испытаний совсем не ново, да оно и не являлось для Путина самоценным — тут важен контекст, в котором это было сказано: «Исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир… Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться.