БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 283 подписчика

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Войска Украины и Белоруссии вступили в игру на нервах

Войска Украины и Белоруссии вступили в игру на нервах

Белорусские ракетные системы выведены на боевые позиции, а Силы спецопераций Белоруссии приведены в боевую готовность.

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Комментарии
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Traveller
Лукашенко - не Путин. Он и вдарит первым! Так, что от шумеров только ошмётки полетят.
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