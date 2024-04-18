JMS: капустный сок помогает бороться с воспалительными заболеваниями кишечника

Группа исследователей из Университета Миссури (США) обнаружила, что сок краснокочанной капусты может облегчить симптомы воспалительных заболеваний пищеварительной системы, таких как язвенный колит и болезнь Крона.
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