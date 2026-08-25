Тренер "Балтики" Талалаев высказался о непристойном жесте в матче с "Рубином"

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» объяснил непристойный жест, который он продемонстрировал трибунам во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
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