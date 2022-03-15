Энес Кантер Фридом: «Есть предложение из рестлинга, но я хочу играть еще шесть или семь лет в НБА»

Бывший центровой «Бостона» Энес Кантер Фридом рассказал о своих планах на ближайшее будущее. «У меня уже есть предложение из рестлинга, я просто пытаюсь понять, что будет с моей баскетбольной карьерой.

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