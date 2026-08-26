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Служба жилстройнадзора Югры, которую курирует замгубернатора Кильтау, потеряет треть штата

Служба жилстройнадзора Югры, которую курирует замгубернатора Кильтау, потеряет треть штата

Штат Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа, подконтрольной заместителю губернатора Владимиру Кильтау, в рамках реорганизации сократится в 1,6 раза.

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