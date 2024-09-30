Мир нашедшему! Девелоперы и архитекторы — о «весточках из прошлого», спрятанных в исторических зданиях

Старинный денежный шкаф и документальный киноархив, царских времен коньячные бутылки с изогнутым горлышком и коллекция довоенных немецких книг по химии, бюст Максима Горького и картина художника Виктора Дубровина, о которой тот напрочь забыл, — все это в списке исторических находок девелоперов и архитекторовСовсем недавно в Старом Английском дворе на территории столичного парка «Зарядье» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего.