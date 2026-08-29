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2,86 млн дизельных легковушек в России: данные на 1 июля 2026 года

2,86 млн дизельных легковушек в России: данные на 1 июля 2026 года

В России насчитывается 2,86 млн легковых автомобилей с дизельными двигателями. По состоянию на 1 июля 2026 года в российском автопарке насчитывается 2,86 миллиона легковых машин, оснащённых дизельными моторами.

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