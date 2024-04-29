Что означают стартовавшие в Армении и Азербайджане процессы делимитации и демаркации

БАКУ, 29 апреля, ФедералПресс. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что между его страной и Арменией начался процесс делимитации и демаркации границ.
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