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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Что означают стартовавшие в Армении и Азербайджане процессы делимитации и демаркации

Что означают стартовавшие в Армении и Азербайджане процессы делимитации и демаркации

БАКУ, 29 апреля, ФедералПресс. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что между его страной и Арменией начался процесс делимитации и демаркации границ.

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