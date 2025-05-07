Мерц рассказал о гарантии безопасности Украине

Гарантией безопасности Киеву после потенциального прекращения огня могла бы выступить масштабная поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны Европы и США, рассказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает телеканал Welt.
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