Двое подростков собирали данные для диверсии в части под Москвой

Они собирались уничтожить технику по указу спецслужб Украины.фото: duma.gov.ru--> В Подмосковье силовики задержали двух молодых людей, которые на территории воинской части собирали данные о военной технике.
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