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Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 21 декабря

Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 21 декабря

В Конгресс США о санкциях против Турции, связанный с ситуацией в Сирии. Такой шаг стал результатом расхождений между политиками Вашингтона и Анкары по вопросу о сирийских курдах: США поддерживают их, а Турция – нет, обвиняя в связях с турецкими курдами и стремлении создать независимый Курдистан.

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