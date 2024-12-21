Что случилось к этому часу: главные новости дня к 12:00 21 декабря

В Конгресс США о санкциях против Турции, связанный с ситуацией в Сирии. Такой шаг стал результатом расхождений между политиками Вашингтона и Анкары по вопросу о сирийских курдах: США поддерживают их, а Турция – нет, обвиняя в связях с турецкими курдами и стремлении создать независимый Курдистан.