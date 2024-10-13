FR: Соратник Бербок Герман назвал ошибочной политику в отношении Украины

Группа немецких экспертов, в том числе министр транспорта земли Баден-Вюртемберг Винфрид Герман, являющийся соратником главы МИД Германии Анналена Бербок, назвали ошибочной антироссийскую политику Запада.
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