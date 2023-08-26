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Джейк Пол признался, что он поляк. Он прилетел в Польшу на поединок Усика и Дюбуа

«Изучаю свое происхождение. Польша, я здесь. Бой Усика против Дюбуа пройдет уже завтра вечером. Я очень взволнован.

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