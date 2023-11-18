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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент NAIZA о совместном турнире с Fight Night: «Если они изъявят желание- без проблем, если нет- сходим в качестве гостей»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о совместном турнире с Fight Night: «У нас нет вообще проблем с Камилом (Гаджиевым, президентом AMC Fight Night), мы друг друга уважаем, и в любой момент готовы помочь друг другу.

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