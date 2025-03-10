⚡️Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 14,75%, сообщил Мишустин.
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⚡️Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 14,75%, сообщил Мишустин.