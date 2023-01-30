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Рейтинг WTA. Соболенко стала второй ракеткой мира, Рыбакина дебютировала в топ-10, Кудерметова оттуда выпала

Чемпионка Australian Open Арина Соболенко стала второй ракеткой мира. Финалистка Елена Рыбакина дебютировала в топ-10, Вероника Кудерметова оттуда выпала.

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