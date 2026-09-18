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Регион 29

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Архангельская область вложила 28,7 млрд рублей в обновление рыболовного флота

Архангельская область вложила 28,7 млрд рублей в обновление рыболовного флота

Рыбохозяйственный комплекс региона объединяет более 150 предприятий и 19 собственных судов, а экспорт продукции АПК уже превысил годовой план.

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