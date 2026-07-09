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Царьград

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Пезешкиан поблагодарил Пашиняна за визит в Тегеран

Пезешкиан поблагодарил Пашиняна за визит в Тегеран

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал в социальной сети X обращение на армянском языке, в котором выразил благодарность премьер-министру Армении Николу Пашиняну за участие в траурной церемонии прощания с бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи, проходившей в Тегеране.

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