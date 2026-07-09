Пезешкиан поблагодарил Пашиняна за визит в Тегеран

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал в социальной сети X обращение на армянском языке, в котором выразил благодарность премьер-министру Армении Николу Пашиняну за участие в траурной церемонии прощания с бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи, проходившей в Тегеране.