Пезешкиан поблагодарил Пашиняна за визит в Тегеран

Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал в социальной сети X обращение на армянском языке, в котором выразил благодарность премьер-министру Армении Николу Пашиняну за участие в траурной церемонии прощания с бывшим верховным лидером страны Али Хаменеи, проходившей в Тегеране.
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