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"Мерц, видимо, не знает": депутат Госдумы Ивлев о скорости "Искандера" до Берлина

"Мерц, видимо, не знает": депутат Госдумы Ивлев о скорости "Искандера" до Берлина

В Госдуме заявили, что "Искандер" быстрее достигнет Берлина, чем Taurus – Россию.Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что русская ракета "Искандер" достигнет Берлина быстрее, чем немецкая Taurus долетит до городов России.

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