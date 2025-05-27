"Мерц, видимо, не знает": депутат Госдумы Ивлев о скорости "Искандера" до Берлина

В Госдуме заявили, что "Искандер" быстрее достигнет Берлина, чем Taurus – Россию.Депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что русская ракета "Искандер" достигнет Берлина быстрее, чем немецкая Taurus долетит до городов России.