Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Есть риски": массовое заражение мигрантов с летальным исходом грозит и местным?

"Есть риски": массовое заражение мигрантов с летальным исходом грозит и местным?

Бунт студентов-мигрантов в Ставрополе: Россию вновь выставляют страной, полной злобы Кому выгодно обвинять наши вузы в третировании учащихся по национальному признаку? «Отчисленные из Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе студенты из Туркменистана попытались устроить бунт у стен учебного заведения, но получили 10 суток ареста».

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Наши же долбаные чиновники уничтожают Россию, падлы!
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17 час.
Светлана Ефименко
уже просто всем надоело их присутствие их него бесСпордонства!ДОМА ОНИ ТОЛЬКО ПУСТЬ ПОПРУБУЮТ КАКОГО НИБУДЬ ОБМАТЕРИТЬ ИЛИ ИЗНОСИЛОВАТЬ , НЕ ЧТО ПРИСТАЛЬНО СМОТРЕТЬНА ЖЕНЩИНУ, ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ЗУбОв ИЛИ ЗАСТАВЯТ ЖЕНИТЦА!а аздесь ведут себя не как гости а &quot;хозяева!&quot;это все наши законы придуманые думой-дурой все против РУССКИХ!а защищают азиатов во всем и еще эти &quot;диаспоры&quot;сидят в дуре они тоже все за них, а не за КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ!НАС ПРОСТО ТОПЯТ ЧТОБ ИМ ХОРОШО ЖИЛОСЬ! ВСЕ СВОЕ ПРОС,,,,ЛИ ТАК ХОТЯТ И ЗДЕСЬ ВСЕ УНИЧТОЖИТЬ И ВСЕ ПОДМЯТЬ ПОД СЕБЯ!КАК УЖ ХОТЕЛИ ЖИТЬ БЕЗ РУССКИХ КАК ОНИ ГОВОРЯТ МЫ ЗАХВАТЧИКИ И КОЛОНИЗАТОРЫ! ТАК ЧТО ЖЕ ОНИ НЕ МОГУТ БЕЗ РУССКИХ ВСЕ СЮДА ПРУТСЯ ТАМ НЕ ДАЮТ ИМ НОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!ДА ЕЩЕ И ПЛАТИТЬНАДО МНОГО ЗА ОБУЧЕНИЕ, А ЗДЕСЬ НАШЕ ГОСУДАРСТВО ВСЕ ИМ ОПЛАЧИВАЕТ ДА ЕЩЕ И ЛЕЧИТ ВСЮ ЗАРАЗУ ,КОТОРУЮ ОНИ СЮДА ПРИВЕЗЛИ!
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14 час.
Alex Nемо
Мигрантов (и лиц не относящихся к коренным народам России получивших/купивших гражданство после 2007 года) не должно быть в: Медицине Правоохранительных органах Органах власти как выборных, так и назначенцев (чиновников) Пассажирском транспорте, включая такси Образовательных учреждениях Системах обеспечения продуктами и товарами питания (магазины торгующие продуктами, рестораны, кафе, столовые и т.д.)
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12 час.
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