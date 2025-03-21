"Есть риски": массовое заражение мигрантов с летальным исходом грозит и местным?

Светлана Ефименко

уже просто всем надоело их присутствие их него бесСпордонства!ДОМА ОНИ ТОЛЬКО ПУСТЬ ПОПРУБУЮТ КАКОГО НИБУДЬ ОБМАТЕРИТЬ ИЛИ ИЗНОСИЛОВАТЬ , НЕ ЧТО ПРИСТАЛЬНО СМОТРЕТЬНА ЖЕНЩИНУ, ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ЗУбОв ИЛИ ЗАСТАВЯТ ЖЕНИТЦА!а аздесь ведут себя не как гости а "хозяева!"это все наши законы придуманые думой-дурой все против РУССКИХ!а защищают азиатов во всем и еще эти "диаспоры"сидят в дуре они тоже все за них, а не за КОРЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ!НАС ПРОСТО ТОПЯТ ЧТОБ ИМ ХОРОШО ЖИЛОСЬ! ВСЕ СВОЕ ПРОС,,,,ЛИ ТАК ХОТЯТ И ЗДЕСЬ ВСЕ УНИЧТОЖИТЬ И ВСЕ ПОДМЯТЬ ПОД СЕБЯ!КАК УЖ ХОТЕЛИ ЖИТЬ БЕЗ РУССКИХ КАК ОНИ ГОВОРЯТ МЫ ЗАХВАТЧИКИ И КОЛОНИЗАТОРЫ! ТАК ЧТО ЖЕ ОНИ НЕ МОГУТ БЕЗ РУССКИХ ВСЕ СЮДА ПРУТСЯ ТАМ НЕ ДАЮТ ИМ НОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!ДА ЕЩЕ И ПЛАТИТЬНАДО МНОГО ЗА ОБУЧЕНИЕ, А ЗДЕСЬ НАШЕ ГОСУДАРСТВО ВСЕ ИМ ОПЛАЧИВАЕТ ДА ЕЩЕ И ЛЕЧИТ ВСЮ ЗАРАЗУ ,КОТОРУЮ ОНИ СЮДА ПРИВЕЗЛИ!