В шаге от исторического рекорда: биткойн уже почти $69 000

Сегодня в 3:50 мск курс главной криптовалюты поднялся до 68 700 долларов, остановившись буквально в шаге от рекордного значения, установленного в ноябре 2021 года, когда курс коснулся отметки 69 000 долларов.
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