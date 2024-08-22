В Краснодаре вновь блэкаут: 29 трансформаторных подстанций в Карасунском округе города вышли из строя

В Краснодаре вновь блэкаут: 29 трансформаторных подстанций в Карасунском округе города вышли из строяВ кубанской столице из-за энергоаварии выведены из строя оказались 29 трансформаторных подстанций в Карасунском округе города.
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