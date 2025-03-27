Публицист Стомахин получил 10 лет за распространение фейков о ВС России

Публицист Борис Стомахин* заочно приговорен к десяти годам лишения свободы за распространение недостоверной информации о Вооружённых силах России, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции российской столицы.
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