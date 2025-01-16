Гараж и иномарка сгорели ночью в Суоярвском районе

Пожарные быстро приехали по вызову, но не смогли спасти имущество, причину ночного пожара выясняют Сегодня ночью в 03 часа 35 минут на пульт Единой службы спасения-01 Суоярвского района поступило сообщение о том, что в поселке Лоймола на улице Лесной горит деревянный гараж.