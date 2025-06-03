Дочь Валентина Юдашкина уже по традиции вновь вышла замуж

Галина Юдашкина снова вышла замуж. Галина Юдашкина, дочь известного дизайнера Валентина Юдашкина, отметила десятую годовщину свадьбы с Петром Максаковым весьма оригинальным способом – новой церемонией бракосочетания, на этот раз в Турции.