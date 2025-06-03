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Дочь Валентина Юдашкина уже по традиции вновь вышла замуж

Дочь Валентина Юдашкина уже по традиции вновь вышла замуж

Галина Юдашкина снова вышла замуж. Галина Юдашкина, дочь известного дизайнера Валентина Юдашкина, отметила десятую годовщину свадьбы с Петром Максаковым весьма оригинальным способом – новой церемонией бракосочетания, на этот раз в Турции.

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