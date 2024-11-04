Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Доллар при Байдене занял минимальную долю в международных резервах

Доллар при Байдене занял минимальную долю в международных резервах

Доля доллара в мировых резервах при президенте США Джо Байдене достигла минимума за последние 30 лет, вместе с тем при нем американская валюта теряла позиции в девять раз медленнее, чем при его предшественнике Дональде Трампе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

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