Доллар при Байдене занял минимальную долю в международных резервах

Доля доллара в мировых резервах при президенте США Джо Байдене достигла минимума за последние 30 лет, вместе с тем при нем американская валюта теряла позиции в девять раз медленнее, чем при его предшественнике Дональде Трампе, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).