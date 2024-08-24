Глава Генштаба США прибыл на Ближний Восток на фоне роста риска удара Ирана

Главнокомандующий вооруженными силами США генерал ВВС К. К. Браун начал незапланированную поездку на Ближний Восток, чтобы обсудить меры по предотвращению новой эскалации напряженности в регионе, которая может перерасти в более широкий конфликт.
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