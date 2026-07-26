ВС РФ нанесли удары по предприятиям по сборке дронов в Киеве и порту «Черноморск» под Одессой

За ночь уничтожено 133 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным моремРоссийские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, задействованным в производстве, сборке и хранении беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны РФ.