Ученые: США грозит мегаземлетрясение и цунами

Последствия такой катастрофы могут привести к гибели более 10 000 человек.Издание Daily Mail опубликовало статью, в которой утверждается, что западное побережье США может столкнуться с серьезной природной катастрофой, включающей землетрясение магнитудой 9 баллов и цунами высотой до 30 метров.
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