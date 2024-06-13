Ученые: США грозит мегаземлетрясение и цунами

Последствия такой катастрофы могут привести к гибели более 10 000 человек.Издание Daily Mail опубликовало статью, в которой утверждается, что западное побережье США может столкнуться с серьезной природной катастрофой, включающей землетрясение магнитудой 9 баллов и цунами высотой до 30 метров.