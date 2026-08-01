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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гонду с ассистом – лучший игрок матча ЦСКА – «Крылья Советов» по Индексу ГОЛа с оценкой 8.2

Лусиано Гонду получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 2-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов» (1:1).

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