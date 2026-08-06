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Военные материалы

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Сработал принцип маршала Жукова: в Кремле всё осознали о паркетных генералах

Сработал принцип маршала Жукова: в Кремле всё осознали о паркетных генералах

Внезапную ротацию в военном руководстве уже назвали настоящей революцией в тыловом обеспечении. Путин убрал генералов, привыкших к кабинетам, и поставил на их место тех, кто только что вернулся с передовой и знает, чего не хватает бойцам.

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