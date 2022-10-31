В Кабардино-Балкарии в суд направлено уголовное дело по обвинению двух граждан ближнего зарубежья в покушении на сбыт наркотиков

Следственным отделом ОМВД России по Зольскому району окончено расследование уголовного дела в отношении двух жителей одной из республик Средней Азии, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.
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