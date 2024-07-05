Наличные или вклад: россияне рассказали, как предпочитают сберегать

В 2024 году количество россиян, имеющих сбережения, увеличилось в 1,8 раза по сравнению с 2010 годом — самыми популярными способами накопления стали вклады и накопительные счета в российских банках, рассказала «Российская газета» со ссылкой на исследование компании «Яков и Партнеры» и холдинга РОМИР.