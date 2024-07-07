Путин нарушил главный запрет США. Что это даст миру, рассказал бывший разведчик-нелегал

Такое мнение на YouTube-канале "Всё по полочкам" высказал бывший разведчик-нелегал Андрей Безруков.По мнению эксперта, президент России стал первым и единственным на данный момент мировым лидером, который осмелился нарушить строжайшее табу на публичное признание окончания действия правил, которые легли в основу Бреттон-Вудской системы.