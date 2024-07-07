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Царьград

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Путин нарушил главный запрет США. Что это даст миру, рассказал бывший разведчик-нелегал

Путин нарушил главный запрет США. Что это даст миру, рассказал бывший разведчик-нелегал

Такое мнение на YouTube-канале "Всё по полочкам" высказал бывший разведчик-нелегал Андрей Безруков.По мнению эксперта, президент России стал первым и единственным на данный момент мировым лидером, который осмелился нарушить строжайшее табу на публичное признание окончания действия правил, которые легли в основу Бреттон-Вудской системы.

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Комментарии
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Серж Южанин
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14 час.
Maxim
Был переводной рубль СЭВ, даже СДР придуман  как корзина валют.. бакс давно не нужен.. Расчёты за нефть увести в другие валюты, он сам схлопнется..
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4 час.

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