С 1 сентября в России рыбачить на воде можно будет только с паспортом

А на агрессивных рыбаков инспектора ГИМС теперь смогут и надевать наручники. С осени текущего года вступит в действие новый закон о безопасности на воде, и рыбакам необходимо будет в обязательном порядке иметь при себе удостоверение личности.
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